Um homem ficou ferido após um acidente envolvendo três caminhões no bairro Califórnia, região Noroeste de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (30), na rua Cristina de Assis nas proximidades de onde está sendo construída a Arena MRV.

De acordo com informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, um dos veículos envolvidos estava subindo a rua carregado de pedras que seriam entregues na obra, quando perdeu o controle direcional. Na sequência, acabou batendo em outro caminhão que estava estacionado na via.

Com o impacto, o caminhão teve a cabine prensada e o motorista que estava no interior do veículo acabou ficando preso às ferragens. Socorristas tiveram que desencarcerar o condutor, que teve lesões nos pernas e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um terceiro caminhão, que é usado pela MRV para transportar torcedores às obras da futura Arena do Galo, também foi atingido no acidente. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e uma perícia vai determinar as causas do acidente. O local da batida ainda está fechado ao trânsito.

A construtora MRV, responsável pelas obras da Arena foi contatada, por meio da assessoria de comunicação, mas ainda não respondeu aos questionamentos feitos pela reportagem do Hoje em Dia.

