O prefeito e o vice-prefeito da cidade de Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba, ficaram feridos após se envolverem em um acidente na MG-230 no município neste sábado (10). O carro onde os dois estavam foi atingido por um outro que vinha na contramão na rodovia. O motorista, de 28 anos, foi levado em estado grave para um hospital de Patos de Minas, na mesma região do Estado.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária em Patos de Minas, o acidente aconteceu por volta de 1h30 e o prefeito e o vice vinham da cidade de Pratinha quando se depararam com o veículo Gol na contramão, que bateu contra o carro deles.

No hospital, um dos médicos afirmou que o motorista do Gol poderia estar embriagado, mas, segundo a Polícia, por causa do estado grave de ferimento em que ele se encontrava, não foi possível realizar o teste do bafômetro.

O prefeito, Valdemir Diógenes, e o vice, Euclides Dorneles, foram internados no Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Patos. Valdemir, conhecido como Tepira, publicou em sua página no Facebook um comunicado informando que deve ficar internado pelas próximas 24 horas em observação. "Sofri fraturas na bacia. Inicialmente cogitou-se a necessidade de cirurgia, o que foi descartado após avaliação mais detalhada do meu atual quadro clínico", informou o chefe do executivo, que ainda agradeceu as manifestações de carinho.