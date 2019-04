Um carro caiu dentro do córrego Sarandi na manhã deste sábado (20), na avenida Severino Ballesteros Rodrigues, no bairro Jardim Laguna, em Contagem, na Grande BH. A frente e a traseira do veículo ficaram destruídas e o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o motorista

Ao chegar no local, a vítima, que apresentava somente escoriações, já havia sido retirada do veículo com a ajuda de quem passava no momento do acidente. Então, a atuação dos bombeiros foi dispensada.