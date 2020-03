Motoristas de aplicativos de transporte de Belo Horizonte decidiram fazer um protesto na manhã desta quarta-feira (11) contra a regulamentação de aplicativos na capital mineira. A expectativa dos organizadores, é que 300 trabalhadores participem do ato, que mira o prefeito da cidade, Alexandre Kalil (PSD).

Em 2019, após uma série de discussões na Câmara Municipal, a regulamentação do serviço foi aprovada pela Câmara Municipal de BH e sancionada em agosto pelo prefeito. Todavia, em outubro, Kalil editou um decreto sobre a nova lei, que, conforme a medida, deverá ser discutida por uma comissão que já foi instalada pelos vereadores.

O diretor de comunicação da Frente de Apoio Nacional ao Motorista Autônomo (Fanma), diz que, nos moldes que a discussão tem sido feita no parlamento, sem a participação dos motoristas, 15 mil pessoas podem perder o direito de trabalhar na capital. Por isso, a ideia é pressionar o Executivo.

"A legislação não permite que o prefeito nos trate como taxistas, nos amarre como ele está fazendo. O projeto foi aprovado pela Câmara, mas quem mandou foi o prefeito de BH, em conjunto com a BHTrans e o sindicato dos taxistas. O negócio é que o prefeito não gosta de conversas", afirmou.

Segundo Virtuoso, pesam contra os motoristas três proibições que constam na regulamentação: a proibição de uso de carros com sete lugares, o fim das corridas compartilhadas, medida que igualaria a oferta do serviço particular ao dos taxistas, e idade da frota, que o prefeito já disse anteriormente que deveria ser de, no máximo sete anos.

"Essa lei tem 14 pontos que são inconstitucionais e por isso está sendo contestada na Justiça. É uma lei inconstitucional e feita na pressa, que não podem ficar insistindo em mandá-la para frente", comentou Virtuoso.

Os motoristas devem se concentrar às 9h na Praça Governador Israel Pinheiro (conhecida como Praça do Papa) no bairro Mangabeiras, região Centro-Sul da cidade, e de lá, seguir em carreata até a sede da PBH, na avenida Afonso Pena, no centro.

A Empresa de Transportes de Trânsito de Belo Horizonte (BHtrans) disse que não tomou nenhuma decisão em relação aos motoristas de aplicativo e que cabe à Câmara Municipal decidir o trâmite das discussões, bem como a escolha dos vereadores que debatem o tema. "A nomeação dos vereadores para a comissão que vai acompanhar a regulamentação cabe à Câmara Municipal”, comentou, em nota.

Orlei Pereira (Avante) e Léo Burguês (PSL) foram os dois vereadores escolhidos pela Casa para compor a comissão que discute o tema, o que os motoristas também discordam. Para eles, em vez de Burguês, o nome ideal seria Gabriel Azevedo (sem partido).

Procurada, a assessoria do vereador do PSL disse que ele foi escolhido pela Casa e não está representando nem taxistas ou motoristas de aplicativo, mas "será interlocutor das duas partes".

Principais pontos da regulamentação

Frota com até 7 anos (aguarda regulamentação)

Condutores deverão ter autorização da BHTrans para a atividade e só poderão atender aos chamados feitos por meio da plataforma digital

Proibição das corridas compartilhadas

Carros com capacidade para até quatro passageiros, além do motorista

Aprovação em curso de capacitação

Multa de R$ 5 mil para quem descumprir a legislação

Possibilidade de abertura de processo administrativo contra o infrator, pela BHTrans, que pode resultar na expulsão dele do sistema

