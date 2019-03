Uma briga motivada por volume da televisão terminou com a morte de uma mulher de 42 anos na madrugada desta sexta-feira (8), no bairro Goiânia, na região Nordeste de Belo Horizonte. O suspeito é o companheiro da vítima, de 38 anos.

Preso, ele contou à Polícia Militar que discutiu com a mulher por causa do volume da TV, foi até a cozinha, pegou uma faca e desferiu um golpe no lado esquerdo do tórax da vítima, perto do coração. Quando os militares chegaram ao local, a mulher estava do lado de fora da casa com sinais vitais fracos e sangrando muito e foi levada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, mas a morte foi confirmada pelos médicos da unidade assim que ela chegou ao local. O homem afirmou que tinha um relacionamento com a vítima há cinco anos, mas que os dois não tinham filhos juntos.

O filho da vítima contou aos policiais que estava em casa, deitado no quarto, quando ouviu a discussão, mas quando saiu para verificar do que se tratava, a mãe já estava ferida, sangrando e reclamando de fortes dores. O suspeito, segundo a testemunha, ainda estava com a arma do crime na mão e, ao ver o enteado, jogou a faca na pia da cozinha e tentou fugir, mas foi impedido pelo jovem e por um outro filho da vítima. Os três entraram em luta corporal e o suspeito sofreu várias escoriações e teve que ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nordeste.