Uma mulher, de 29 anos, colocou fogo na própria casa em Ribeirão das Neves, na Grande BH, na madrugada deste domingo (24). De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu após a suspeita ter consumido bebidas alcóolicas e ter dito ao companheiro que iria incendiar o imóvel onde mora.

Segundo a PM, a mulher também confirmou que iniciou o incêndio após uma discussão com o companheiro. Em depoimento aos militares, ela disse que cometeu o ato porque não quer mais viver com o marido. Os dois estão juntoa há 14 anos e têm dois filhos. O companheiro da suspeita disse que, após a discussão, resolveu sair de casa na companhia dos dois filhos do casal e que somente soube do incêndio momentos após o ocorrido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas que atingiram o segundo andar do imóvel, localizado no bairro Guadalajara. De acordo com os Bombeiros, o fogo consumiu móveis da casa, mas nenhuma pessoa ficou ferida. A suspeita foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos, mas foi liberada em seguida. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Ribeirão das Neves.