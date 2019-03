Uma mulher de 39 anos denunciou o marido, nesse sábado (9), por estuprá-la com um pênis feito de um material semelhante a argila. A ocorrência aconteceu em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, e será investigada pela Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, a vítima acionou a corporação e relatou que, há cerca de seis meses, o marido, um pedreiro de 50 anos, vem forçando relações sexuais com ela, inclusive usando o objeto de argila, que ela afirma ter o formato de um órgão genital masculino e que a deixa bastante machucada. Ainda de acordo com a vítima, além dos estupros, o marido a agride constantemente com tapas e não permite que ela trabalhe ou acesse a internet.

Os militares que atenderam a ocorrência, então, foram até a residência do casal, no bairro Independência, e o suspeito afirmou que as acusações da esposa são falsas e que ela teria problemas com alcoolismo. Segundo a PM, nenhum objeto foi recolhido no local. A mulher foi encaminhada para o Hospital Universitário da cidade e passou por exames para averiguar os ferimentos, já que se queixava de fortes dores nas partes íntimas.

Investigação

A vítima ainda foi levada à Delegacia de Plantão da Polícia Civil para seguir com a ocorrência, mas teria afirmado ao delegado no local que não queria tomar mais providências e que não denunciou antes por medo das ameaças do marido.

Mesmo com a recusa da mulher, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Mulher e a vítima e o suspeito, segundo a Polícia Civil, serão intimados a prestarem novos depoimentos a fim esclarecer as circunstâncias para a delegada Karine Maia Costa, que será responsável pelo inquérito.