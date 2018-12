Com uma facada certeira no peito, uma mulher matou o próprio filho na madrugada desta terça-feira (25) de Natal em Cristina, no Sul de Minas. Ela foi presa em flagrante e alega legítima defesa. Foi o primeiro homicídio da cidade em dois anos.

O crime foi cometido com uma faca de cortar pão. Segundo a Polícia Militar (PM), a suspeita, de 34 anos, foi quem acionou a corporação no Hospital da cidade. Era por volta de 1h e o filho dela, de 19 anos, havia dado entrada com uma perfuração no peito.

A equipe médica informou a PM que Benedito Gabriel Nascimento, de 19 anos, já chegou ao hospital sem sinais vitais. Conforme os militares, a mulher disse que discutia com o filho e usou a faca para se defender de uma possível agressão. O motivo da briga não foi esclarecido.

Ajuda

O padrasto do jovem também estava na casa, mas não participou da briga. Ele estava no quarto mas, segundo a PM, quando chegou ao quintal, onde a briga ocorreu, Nascimento já estava caído ao solo. Foi o padrasto quem acionou a ambulância.

O corpo do rapaz foi levado para Instituto Médico Legal de Itajubá e liberado na tarde desta terça para velório e enterro. O sepultamento deve acontecer no fim da tarde no cemitério de Cristina.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

Desde setembro de 2016, a cidade não registrava homicídios. O município tem cerca de 10 mil habitantes.