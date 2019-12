Uma mulher de 33 anos morreu após ser atropelada no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (24). A vítima tentava atravessar a via quando foi atingida. O motorista fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito. A mulher sofreu múltiplos ferimentos no crânio e nos membros do lado direito.

Nenhuma testemunha soube informar características do veículo ou a placa, mas as câmeras do Olho Vivo instaladas na região devem ajudar nas investigações do caso. Além das imagens, foi encontrado um retrovisor jogado na pista semelhante ao de um Fiat Pálio.