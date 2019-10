Um temporal, com queda de granizo, atingiu a cidade de Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, na tarde desta quinta-feira (24). Por causa da tempestade, uma mulher morreu, imóveis ficaram destruídos e a cidade ficou com um rastro de pedras de gelo que mudou o cenário, que ficou parecido com neves em países de clima tropical durante o inverno.

O Corpo de Bombeiros informou que a mulher que faleceu foi atingida por uma árvore de eucalipto que se partiu durante a tempestade. Segundo a corporação, ela tinha ido se abrigar embaixo da árvore para se esconder da chuva, que durou cerca de 30 minutos. Ela ainda não foi identificada.

Segundo a Polícia Militar (PM), houve a ocorrência de casas destelhadas e quedas de árvores, mas até a publicação desta reportagem, ainda não era possível ter um balanço dos estragos na cidade. O granizo também derrubou a estrutura de um posto de gasolina, onde ninguém se feriu.

No trânsito, houve acidentes em diversas vias do município, além de rodovias importantes do Sul de Minas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrências na BR-459, no sentido Itajubá e também na ligação com Pouso Alegre. No trecho onde a via se encontra com a BR-173, a quantidade de granizo foi tanta, que a via precisou ser interditada por cerca de meia hora.

Carros e ônibus também tiveram avarias por causa das pedras de gelo. Segundo a Polícia Militar, apesar das perdas materiais, foram poucos os relatos de feridos. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que 5.000 pessoas estão sem luz por causa da chuva. Já a Prefeitura Municipal informou que 80% do município está sem luz.

Na tarde desta quinta-feira, a Defesa Civil estadual havia emitido alertas para cidades do Sul de Minas para possíveis ocorrências de chuvas de granizo. Dentre as cidades citadas, o órgão havia destacado Santa Rita do Sapucaí, além de Pouso Alegre e Pedralva.

