Uma mulher de 25 anos morreu e outras 29 pessoas ficaram feridas após um ônibus tombar na LMG-754, no município de Matutina, região do Alto Paranaíba. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (12). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou embaixo do ônibus e morreu ainda no local. Os outros passageiros feridos foram socorridos e levados para hospitais da região.

Segundo informações da PM, o ônibus que transportava passageiros de São Gotardo para um forró na zona rural de Matutina quando o acidente aconteceu. Testemunhas informaram à PM que o coletivo estava com pelo menos 50 pessoas, quando o motorista perdeu o controle do veículo saindo da pista e tombado em seguida na lateral da pista. No momento do acidente, passageiros que estavam trafegando em pé na parte da frente do ônibus começaram a gritar e relataram aos militares que o ônibus estava fora de controle e havia perdido o freio.

Peritos da Polícia Civil estiveram no local para avaliar as causas do acidente. Ainda não há informações sobre os motivos que ocasionaram o acidente.