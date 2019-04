Duas jovens, uma de 18 e outra de 23 anos, foram presas na noite dessa quarta-feira (17), suspeitas de tráfico de drogas no bairro Nazaré, na região Nordeste de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, as mulheres foram vistas em um suposto ponto de comércio por policiais em patrulhamento no bairro. Elas carregavam uma sacola grande e aparentemente cheia. Antes da abordagem, os militares deram uma volta no quarteirão e surpreenderam as suspeitas, que tentaram se afastar do material.

Dentro da sacola, os agentes encontraram 11 tabletes de maconha. As mulheres confessaram que a sacola era mesmo delas e que o material foi entregue por um homem vindo de João Monlevade, na região Central. O suspeito teria incumbido as duas de entregar a droga na cidade de Paraopeba, também na mesma região. Pelo serviço, cada uma receberia R$ 150.