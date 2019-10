Um idoso de 65 anos ficou soterrado após um muro desabar sobre ele nesta terça-feira (29). A estrutura, que fica no bairro Bonsucesso, no Barreiro, cedeu devido à chuva. Em Contagem, no bairro Tropical, parte do teto de uma casa caiu, mas não há registro de feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe já atua no local onde o idoso foi soterrado e informou que o homem está respirando, mas está ferido e sangra intensamente pela cabeça. A corporação ainda informou que será utilizado maquinário pesado para o resgate do homem, que está prensado entre os escombros do muro e um carro. A aérea em que o desabamento aconteceu é de difícil acesso e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atua no resgate do idoso.

Até 18h15 desta terça, a Defesa Civil de Belo Horizonte já havia registrado 27 ocorrências relacionadas à chuva. A com maior número de incidentes é a de trincas, seguida por alagamento, infiltração e riscos de danos a estruturas.

Chuva forte

Todas as regionais de Belo Horizonte registram chuva nesta terça-feira. As defesas civis alertaram para o risco de ocorrência de granizo tanto em Belo Horizonte quanto em cidades da Região Metropolitana, como Contagem, Betim, Ribeirão das Neves e Santa Luzia.

Já o alerta de chuva forte em BH, emitido nesta terça-feira, vale até 8h desta quarta-feira. Diante da possibilidade de novos temporais, o órgão também divulgou algumas recomendações sobre como a população deve proceder.



Confira:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.⠀

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

⠀

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

⠀

- Atenção especial em áreas de encostas e morros.

⠀

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

⠀

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).

⠀

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.