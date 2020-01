A água vinda dos montantes da bacia do Rio Doce está aumentando o nível do curso d'água em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, neste domingo (26). Conforme explicou o gerente da Defesa Civil da cidade, Deoclécio Paz de Andrade, o nível está em 3,14 metros nesta noite e a previsão é de que chegue a 4,20 metros nesta segunda-feira (27).

Rio doce hoje(26/01) em Governador Valadares. pic.twitter.com/WRvx3yDpN0 — Patinhas Taxidog (@jcdanjos51) January 26, 2020

Famílias que vivem em bairros ribeirinhos da cidade já estão sendo retiradas de suas casas por conta do risco. Moradores dos bairros Santa Rita, Jardim Alice, JK III, São Paulo, Santa Terezinha, São Pedro, Ilha dos Araújos e São Tarcísio. Até o momento, 90 desalojados foram encaminhados para escolas da região e outros 19 foram para casa de parentes.

A operação de retirada está sendo comandada pela Defesa Civil, que, acompanhada do prefeito do município, emite alertas sonoros e passa em carros de som informando os riscos aos moradores.

Os montantes, cursos d'água que deságuam no rio Doce, já atingiram sua cota de inundação, segundo Andrade, e a tendência é de que eles cheguem em Governador Valadares e aumentem o volume do rio, por isso a previsão de 4,20 metros para esta segunda. A previsão do tempo aponta chuvas de 25 mm para a segunda na cidade.