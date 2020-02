Pelo sexto ano consecutivo, a represa Vargem das Flores, nos municípios de Contagem e Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ficará fechada durante os quatro dias do Carnaval. A medida foi tomada para preservar o espelho d'água, segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Ficam proibidas a prática de esportes náuticos e a realização de eventos festivos na orla da represa. Segundo as prefeituras das duas cidades, a Polícia Militar fará patrulhamento no local das 8h de sábado (22) até as 20h de terça-feira (25).

Operando no limite de sua capacidade, o lago faz parte do sistema Paraopeba, que abastece a Grande BH. Desde 2019, quando ocorreu o desastre da Vale em Brumadinho, também na região metropolitana, afetou a captação de água no rio, a represa se tornou um dos pontos mais importantes para o sistema hídrico gerido pela Copasa.

Dois pontos de controle serão montados em Contagem. Um na rua das Araras, no bairro Solar do Madeira, e outro no Servidão 1, na rotatória, no bairro Sapucaias. Em Betim, onde as entradas são mais espalhadas, serão feitas rondas na orla da represa.

Desde o último dia 6 de janeiro, 51 famílias que vivem próximos ao ribeirão Betim foram retirada de suas casas após a Vargem das Flores atingir 100% de sua capacidade e causar risco ao curso d'água. Como o vertedouro da represa joga água no ribeirão, ele corre risco de inundações desde o mês passado.

Além do vertedouro, bombas elétricas estão sendo usadas pela Copasa para garantir que a represa não exceda o limite de capacidade. Caso o ribeirão inunde, 319 famílias podem ser prejudicadas.

A remoção das pessoas aconteceu após a prefeitura de Betim acionar a empresa na Justiça, exigindo providências. Segundo a companhia, 186 acomodações na cidade foram reservadas para estadia dos moradores.

