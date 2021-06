Moradores de Nova Lima e Itabirito vão participar, no próximo sábado (26), de uma simulação de emergência locais próximos às barragens Vargem Grande e Cianita I, II e III, todas da Vale. Trata-se de uma medida do Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM).

O treinamento está previsto para começar às 10h e contará com cerca de 70 moradores, que seguirão pelas rotas de fuga após o toque de uma sirene.

Segundo a mineradora, as barragens Cianita I, II e III, em Itabirito estão em condições de estabilidade, enquanto a Vargem Grande, em Nova Lima está no nível 1 de emergência, mas não há a necessidade de evacuar as pessoas da região.

As Secretarias Municipais de Saúde de ambas as cidades orientarão quais medidas de segurança devem ser cumpridas para evitar a transmissão da Covid-19 entre os participantes.

Para a execução do treinamento, o trânsito na BR-356, entre os quilômetros 35 e 41, será interrompido temporariamente. A medida tem como objetivo orientar a população sobre como agir em caso de emergência.

Todas as informações sobre as estruturas podem ser encontradas no site da Vale.

