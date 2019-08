Obras de recapeamento na rua Via Láctea, no bairro Santa Lúcia, região Centro-Sul de Belo Horizonte, vão mudar a dinâmica do trânsito na região entre esta terça-feira (27) e sábado (31). As linhas 8101 e 9101 terão alteração no itinerário.

Segundo a BHTrans, as obras acontecem no trecho da via que fica entre as ruas Centauro e Tatuhi. Confira os desvios:

Linha 8101

Sentido Santa Cruz/Santa Lúcia: ..., rua Pleiade, rua Crusis, rua Centauro, rua Via Lactea, ... O ponto de controle localizado na Praça Olimpo, 390, será desativado.

Sentido Santa Lúcia/Santa Cruz: ..., rua Pleiades, rua Prof. Iracema Pimenta, ... O ponto de controle localizado na Praça Olimpo, 390, será desativado. Será criado um ponto de controle na rua Pleiades, 365.

Linha 9101

Sentido Alto Vera Cruz/Alto Santa Lúcia: ..., rua Pleiades, rua Crusis, rua Centauro