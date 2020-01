Oito pessoas ficaram soterradas em dois diferentes deslizamentos de terra que aconteceram nesta sexta-feira (24) durante a forte chuva que atingiu Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Até às 23h30, quatro pessoas já haviam sido resgatadas e outras quatro ainda estavam sob os escombros.

Os acidentes aconteceram nos bairros Duque de Caxias e Jardim Teresópolis. Bombeiros estão nos dois locais e, segundo a prefeitura da cidade, a previsão é que os trabalhos continuem durante a madrugada, junto de técnicos da Defesa Civil.

No Jardim Teresópolis, o deslizamento de um barranco atingiu uma casa no beco Fagundes. As primeiras informações eram de que quatro crianças estavam dentro de uma casa. Contudo, por volta das 21h30, uma mulher e uma criança foram socorridas, ambas com vida. A identidade e a idade dos sobreviventes não foi revelada.

A Polícia Militar foi a primeira corporação a chegar no local, devido ao grande número de ocorrências no Corpo de Bombeiros. Agora, as buscas estão concentradas numa parte mais difícil dos escombros onde possivelmente estão outras duas vítimas.

Já no bairro Duque de Caxias, uma criança foi resgatada dos escombros de uma casa que desabou na rua Londres, por volta das 18h. Uma outra pessoa que está presa aos escombros conseguiu fazer contato com a Defesa Civil e as buscas, portanto, exigem mais cuidado, para não ferir a vítima presa.

Outras duas pessoas estão sob os escombros, porém estas não conseguiram dar sinais de vida até o momento. A instituição ainda não passou informações sobre identidade e idades das vítimas.

