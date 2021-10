Uma onça-parda foi resgatada foi às margens da BR-040, na altura do KM 801, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O caso foi na noite desta sexta (29).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal estava ferido e repousava na via, na pista no sentido Rio de Janeiro. Após examinarem o bicho e prestarem os primeiros atendimentos, os socorristas e policiais militares do Meio Ambiente levaram a onça.

Um médico veterinário do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), para onde o animal silvestre foi encaminhado, também participou da assistência.

