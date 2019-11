As onze crianças que precisaram de atendimento médico por suposta intoxicação alimentar, em Bom Despacho, na região Centro-Oeste de Minas, retornaram nesta quinta-feira (7) às aulas. A Vigilância Sanitária da cidade fez coleta da merenda entregue aos alunos para averiguar as condições dos alimentos nas duas unidades educacionais envolvidas e a Secretaria Municipal de Educação recomendou a troca dos ingredientes, por precaução.

Após o almoço desta quarta-feira (6), crianças das creches Professora Eraída Alves, no bairro Esplanada, e Dona Zulma, no bairro Rosário, reclamaram de indisposição e ânsia de vômito. Onze meninos e meninas, com idades entre 2 e 6 anos, foram encaminhadas para o Pronto Atendimento Médico (PAM) da cidade, onde passaram por exames.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os pais dos menores foram avisados. Três alunos foram liberados assim que receberam atendimento no PAM e outros oito precisaram ficar em observação. O PAM não passou diagnóstico do quadro de saúde dos atendidos.

Centro de Educação Infantil Dona Zulma, no bairro Rosário, foi um dos que registrou casos suspeitos Centro de Educação Infantil Dona Zulma, no bairro Rosário, foi um dos que registrou casos suspeitos

Outras escolas também tiveram casos suspeitos nesta quarta. Segundo a prefeitura, os pais e mães dos menores foram orientados a procurar os postos de saúde e a Vigilância Sanitária também visitou as unidades.

A administração municipal informou também que, apesar de ter tido necessidade de oito menores ficarem em observação, nenhum caso foi considerado grave. "Até o momento não há registro de casos graves. Amostras dos alimentos que as crianças comeram e do vômito das que estiveram no PA foram enviadas para análise da Funed. Todas as crianças passam bem. Nenhuma está internada”.

Por meio das redes sociais, a Prefeitura enviou um informe à população da cidade sobre os casos:

