Na última edição da Feira da Afonso Pena, a Feira Hippie, no último domingo (1º), agentes da Guarda Municipal de Belo Horizonte estiveram no perímetro fiscalizando a venda de cães e maus-tratos ao animais. Denominada Operação Pets, a ação continua por todos os domingos até o fim de dezembro, conforme detalhou a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção.

O objetivo dos agentes é, segundo a PBH, garantir a proteção aos animais e proteger a saúde pública e conta ainda com a Polícia Civil, representantes do Departamento de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente, Polícia Militar e professores e alunos do curso de Veterinária de universidades parceiras.

No primeiro dia da operação, durante os trabalhos de abordagem, foram registrados oito autos de infração, com multa estipulada aos responsáveis pela ação ilegal. Os animais foram recolhidos, examinados e tratados em um ponto de apoio montado no Parque Municipal Américo Renné Giannetti.

Para o secretário de Segurança e Prevenção, Genilson Zeferino, a expectativa é de que a Operação Pets ponha fim à antiga prática da comercialização de cães e outros bichos de estimação em vias públicas. "Com esta ação, estamos colocando o cuidado e respeito aos animais de forma definitiva na agenda da cidade de BH", explica.

Com PBH