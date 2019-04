Uma operação de combate à pedofilia na internet, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (24), levou à prisão de dois homens em Belo Horizonte.

Os suspeitos têm 41 e 38 anos e residem nos bairros Betânia, na região Oeste, e Cidade Nova, região Nordeste, respectivamente. Ambos foram presos em flagrante enquanto compartilhavam material contendo pedofilia pela internet.

Batizada de Pega Pega II, a operação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão, além de na capital, em Ipatinga e Santana do Paraíso, no Vale do Aço. O objetivo da ação foi combater a veiculação de de conteúdo de exploração sexual de crianças e adolescentes na web.

Os presos na operação serão, de acordo com a PF, indiciados no art. 241-A do Estatuto da criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, podendo cumprir até 6 anos de reclusão se condenados.