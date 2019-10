A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta sexta-feira (4), três suspeitos de serem assaltantes de cargas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As prisões aconteceram pela operação Lábaro, que ainda resultou na apreensão de 6kg de maconha também nesta sexta na mesma cidade.

A prisão dos suspeitos aconteceu após, durante uma abordagem a um veículo de luxo, os agentes notarem nervosismo do motorista, de 22 anos, e dos passageiros, de 23 e 37 anos. Os homens também apresentaram várias informações desencontradas, o que despertou a desconfiança dos policiais.

Pela fala de um dos passageiros, a PRF também descobriu que os suspeitos ainda utilizavam um caminhão que estava estacionado em um posto de combustíveis na região. Os agentes foram até o local e, ao perceber a aproximação deles, o condutor do caminhão e suspeito de ser o quarto integrante da quadrilha acabou fugindo e deixando o veículo.

No caminhão, os policiais encontraram o documento do fugitivo, um revólver calibre 38 com cinco balas intactas, três aparelhos bloqueadores de sinal de rastreamento, onze rastreadores, diversas ferramentas, roupas diversas e algemas plásticas. Os três suspeitos, os veículos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Uberlândia.

Tráfico

A apreensão de 6kg de maconha aconteceu também durante uma abordagem na qual os suspeitos, de 31 e 32 anos, demonstraram nervosismo com a presença dos policiais. As drogas estavam dentro de uma sacola escondida embaixo do banco do passageiro.

Os suspeitos revelaram aos agentes que os entorpecentes foram adquiridos por R$7,7 mil em Uberlândia e seriam comercializados em Tupaciguara, também no Triângulo.