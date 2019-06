Um neurocirurgião do hospital Santa Isabel, em Ubá, no Triângulo Mineiro, foi preso na manhã desta quinta-feira (6) suspeito de cobrar de pacientes por procedimentos já pagos pelo SUS.

A prisão aconteceu durante a segunda fase da operação Sala Vermelha, comandada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para combater o que seria uma nova modalidade de crime que estaria sendo cometida contra pacientes do SUS no hospital. Segundo as investigações, que começaram em janeiro deste ano, o neurocirurgião preso cobrava altos valores dos pacientes, que variavam entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, pela realização de neurocirurgias e cirurgias de coluna mesmo com todo o processo, entre cirurgia e internação, pago pelo SUS.

Durante a apuração dos fatos, os agentes ouviram 36 pacientes e familiares que relataram ter sido vítimas das cobranças indevidas, o que deve resultar na abertura de novas investigações, já que até o momento, três denúncias já foram apresentadas à Justiça Criminal de Ubá contra o profissional.

Se condenado, o médico será enquadrado no crime de concussão, que consiste no ato de pedir vantagem indevida em razão da função ocupada. A pena pelo delito pode chegar a oito anos de prisão.

Mandados também foram cumpridos no consultório do médico, que fica no hospital, e em dois endereços residenciais ligados a ele.

A reportagem tentou contato com o hospital, mas nenhum dos telefones informados no site foi atendido.