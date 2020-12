Sessenta e sete pássaros resgatados, dentre eles treze impactados pelo rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, foram reintroduzidos e reabilitados à natureza em Entre Rios de Minas, em Minas. A ação foi realizada pela Loro Vet Consultoria Veterinária, instituição parceira da Vale e especializada em readaptação e reintrodução de fauna aos ambientes naturais.

Dentre as espécies resgatadas, estão:

- Canário da terra verdadeiro (Sicalis flaveola)

- Trinca ferro (Saltator similis)

- Azulão (Cyanoloxia brissonii)

- Tico tico (Zonotrichia capensis)

- Rolinha roxa (Columbina talpacoti)

- Fogo Apagou ( Columbina squammata)

- Periquitao maracana (Psittacara leucophthalmus)

Para que os pássaros pudessem voltar à natureza, além dos cuidados com a saúde, Marcus Romero, médico veterinário da Loro Vet e Criadouro Fazenda Cachoeira, explica que foram formados grupos sociais com as espécies resgatadas em Brumadinho e outros animais das mesmas espécies: "Este processo facilitava a adaptação das aves na natureza. As aves que formaram o grupo foram oriundas do CETAS (centro de triagem de animais silvestres) de Belo Horizonte", pontua.Os animais impactados em Brumadinho foram encontrados em áreas de obras ou que estavam em situação de risco nas comunidades

Momento que os pássaros foram soltos à natureza

Segundo o médico, as aves passaram por treinamento e testes de voo, busca e reconhecimento de alimentos naturais, treinamento e testes de aversão a humanos e predadores naturais.

Após serem treinadas e passarem em todos os testes necessários para garantir um retorno seguro para a natureza, as aves foram soltas no dia 24 de novembro, e a Loro Vet Consultoria Veterinária está acompanhando a adaptação delas na natureza, e realizando os registros e monitoramento das mesmas. Outras três aves serão soltas até o final de dezembro deste ano.

Confira o vídeo:

A soltura foi autorizada pelo IEF, órgão ambiental responsável. "Foi um dia muito especial para estas aves, e para toda a equipe que cuidou e ajudou na reabiilitação delas", finaliza Marcus. A ação faz parte do Plano de Proteção à Fauna, apresentado pela Vale aos órgãos públicos. Mais de 200 pessoas morreram no rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, e as buscas por desaparecidos continuam.

(*) Estagiária, sob supervisão de Cássia Eponine

Leia mais:

Minas 300 anos: em Brumadinho, Vale prioriza atendimento às pessoas e diálogo com a comunidade