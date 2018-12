Uma médica da Unidade de Atendimento Imediato (UAI) Teresópolis, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi agredida por um paciente na manhã desta sexta-feira (21). Além dela, o homem, que não foi localizado, também agrediu a recepcionista e uma enfermeira do centro de saúde.

O caso foi registrado em um boletim de ocorrência, que conta que o suspeito cometeu as agressões por estar insatisfeito com o tempo de espera pelo atendimento. Uma funcionária da Uai, que não quis se identificar, contou que o homem chegou à unidade com uma queixa de cólica renal. Segundo ela, o atendimento preliminar do paciente demorou 16 minutos, o que ela afirma não ser demorado. "Ele ficou impaciente e começou a reclamar muito e xingar todo mundo com palavrões, aí foi até a sala onde a médica atendia um paciente idoso que estava em observação durante toda a madrugada, pegou uma mesa e jogou nela", detalhou. O homem não foi encontrado pela polícia.

Segundo a mulher, era o primeiro dia de trabalho da médica na unidade e não é a primeira vez que acontecem ocorrências do gênero. "Nós temos problemas aqui com segurança. Não há guarda municipal na unidade, o que acaba deixando os funcionários em uma situação bastante complicada e insegura porque isso incentiva de certa forma a prática de crimes aqui dentro", se queixou a funcionária.

A Prefeitura de Betim foi procurada para prestar esclarecimentos sobre a queixa da funcionária, mas ainda não se posicionou.