Um homem de 29 anos foi preso, nesta sexta (29), suspeito de torturar três crianças em Bonfinópolis de Minas, região Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi detido no município de Riachinho, na região Norte de Minas, enquanto tentava fugir. Segundo a Polícia Civil, as crianças, uma menina de três anos e dois meninos de cinco e seis anos respectivamente, tinham marcas de agressões no rosto, costas e tórax. Uma das crianças tinham feridas das agressões ainda não cicatrizadas nas costas.

De acordo com a delegada Fabiana Barreto Nascimento, responsável pela investigação do caso, a Polícia Civil foi acionada pelo Conselho Tutelar, após uma tia denunciar os crimes na manhã da última quarta (22). A mãe das crianças morreu no dia anterior após ser internada hospital local após ingerir uma alta dose de medicamentos. “Uma tia das crianças foi até a casa delas e as encontrou sozinhas e muito machucadas”, disse a delegada.

Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações indicaram que o padrasto das crianças seria o responsável pelas agressões. A pedido da 4ª Delegacia de Polícia Civil, a Justiça determinou a prisão preventiva do suspeito que foi encaminhado ao sistema prisional.