Crianças e adolescentes de até 14 anos podem atualizar o cartão de vacina neste sábado (16), em Belo Horizonte. Isso porque o dia está reservado para um mutirão de imunização e mias de dez doses de diferentes tipos estão disponíveis nos postos da capital.

A ação faz parte do Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação. De acordo com a prefeitura, "a finalidade é aumentar as coberturas vacinais, reduzindo a incidência e contribuindo para o controle e erradicação das doenças imunopreveníveis nas crianças e adolescentes".

Todos os centros de saúde da metrópole estarão aptos a receber usuários até às 17h e a campanha segue até 29 de outubro. Os endereços estão disponíveis no Portal da Prefeitura.

Quem aproveitou as primeiras horas do dia para levar o filho e garantir a vacina, lembra da importância da imunização contra todas as doenças.

“Para ele só faltava uma da gripe. Ainda mais agora com a questão da Covid, essas doenças são ainda piores para eles. Eu estava sem tempo de vir porque trabalho dia de semana, então aproveitei o sábado”, contou Claudimir Vieira da Silva, pai do Lucas Henrique, de 9 anos, que deixou a aula de karatê para garantir a dose.

“E não doeu nada”, afirmou. Os dois estiveram no Centro de Saúde Santa Maria. Por lá, o movimento para vacinação é tranquilo.

Três doses garantidas

Pela manhã, o estudante Arthur Monteiro de Souza Santos, de 12 anos, também aproveitou para assegurar as vacinas que faltavam na caderneta.

Foram três de uma única vez. “Eu vim até meio resmungando porque pensei que a vacina seria grande, mas não era. Então fiquei mais tranquilo e mais aliviado”, avaliou.

Atualização da caderneta

A apresentação do cartão de vacina pelos pais ou responsáveis é imprescindível no momento da aplicação. Segundo a PBH, a necessidade de deve para conferência das doses aplicadas e atualização dos processos atrasados.

Estão disponíveis os imunizantes BCG, Rotavírus, Meningocócia C, Pneumocócica 10, Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativada, Pólio Oral, Meningo C, Febre Amarela, Hepatite A, DTP, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Tríplice Viral, Dupla Adulto, Tríplice Bacteriana Adulto e Gripe.

Segundo a prefeitura, o uso de máscara segue obrigatório para todos que forem às unidades de saúde. A excessão se dá para crianças menores de 2 anos.

