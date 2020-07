O trabalho de diversas instituições filantrópicas de Belo Horizonte tem sido duplamente afetado pela Covid-19. Além das mudanças provocadas pela necessidade de distanciamento social, muitos institutos e casas de apoio viram as receitas advindas de bazares, bingos, feijoadas, festas e encontros caírem a zero. Também houve redução nas doações individuais, efeito da crise econômica. Mas é possível ajudar, mesmo de longe!

Instituto Casa do Caminho

Fundado em 2017, o Instituto Casa do Caminho fornece, além de hospedagem, amparo espiritual e emocional para a pessoa em situação de vulnerabilidade social vinda do interior de Minas para tratamento de câncer na rede SUS. Localizada na Rua Padre Rolim, 222, no bairro Santa Efigênia, a associação é filantrópica, de iniciativa privada e independente, e vive exclusivamente de doações, cada vez mais escassas devido ao isolamento social.

Pacientes do Instituto Casa do Caminho

Como ajudar?

O mundo parou com a pandemia, mas a luta contra o câncer não pode parar. A instituição recebe todos os tipos de doações: roupas, calçados e utilidades domésticas. Mesmo que a pessoa more longe da associação, ou que a quantidade de doações seja maior, um motorista da instituição pode buscar as doações na casa do doador, basta ligar e agendar. Os números para contato são: (31) 3586-3856 ou (31) 9 9490-4522.

Existem ainda outras formas para doação:

- Crédito e boleto

- Transferência Bancária:

Banco Bradesco

Agência: 3432

Conta corrente: 42461-7

Banco do Brasil

Agência: 0750-1

Conta Corrente: 117584-x

Instituto de Acolhimento Casa do Caminho

CNPJ: 29.937.767-01/23

- Débito na conta de luz (Basta preencher o link)

Instituto Esperança

Fundado em 2012, o Instituto Esperança é uma casa de acolhimento para mulheres idosas em vulnerabilidade social. Atualmente, a instituição atende a 20 anciãs.

Localizado em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, o instituto tem a missão de promover proteção, amparo e empoderamento às anciãs. Vamos cuidar dos nossos idosos? Participe dessa corrente do bem!

Aline Souza, idealizadora do projeto, junto a uma idosa da Instituição

Como ajudar?

Segundo a idealizadora do projeto, Aline de Souza, desde março deste ano, pouco após o ínicio da pandemia no Brasil, as doações para o instituto diminuíram, e os itens que fazem mais falta são fraldas geriátricas G e GG, luvas para procedimentos e alimentos com proteínas, como carne e ovos.

Idosa no Instituto Esperança

- Doações financeiras podem ser feitas pela conta institucional:

Instituto Esperança

Caixa Econômica Federal

AG 0815

Operação 003

Conta 2040-6

CNPJ 17 466 642 0001 83

Ou pela plataforma: Cidade do Bem

Ajude com afeto!

Quem não tiver condições de fazer uma doação nesse momento, pode levar amor ao dia a dia das idosas da instituição fazendo uma chamada de vídeo para interagir e alegrá-las nesse momento de quarentena ligando para o número (31) 9373-7677. Compartilhar com o próximo é o ato mais sincero de solidariedade que alguém pode fazer, mesmo que seja afeto!

Sabor da Esperança

Modalidade criada por Aline para arrecadar fundos, O Sabor da Esperança consiste em um projeto em que dois voluntários fazem tortas salgadas de vários sabores para a venda, e toda a renda é revertida para o instituto. Para adquirir, basta entrar no Instagram, dar uma olhada no cardápio e fazer o seu pedido! Além de saborear deliciosas tortas, estará contribuindo para transformar a vida do próximo. Nunca disperdice a chance de fazer alguém feliz!

Tortas vendidas para arrecadar fundos para o Instituto Esperança

Casa de Apoio Chico do Vale

A Casa de Apoio Chico do Vale é uma associação filantrópica que se empenha no trabalho de acolhimento a refugiados vindos de fora do Brasil, principalmente da Venezuela.

Acolhidos na Casa de Apoio Chico do Vale

Os acolhidos ficam no local entre um e três meses, mas o prazo pode ser prorrogado. Além disso, os refugiados recebem ajuda para montar a casa após deixarem a instituição. Muitos retornam como voluntários, ajudando a receber os compatriotas que chegam, o que contribui para sentimento de acolhimento e de esperança.

Entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019 foram acolhidos 300 refugiados. Atualmente, 15 estão sendo hospedados. Segundo Nice, coordenadora da Casa, atualmente a instituição está com uma fila de espera, sem como atender a todos devido a falta de recursos.

Como ajudar?

As doações podem ser deixadas na casa, que está localizada na Rua Ramiro Athanásio de Souza, nº 100, no bairro Ouro Preto. Se não for possivél, o doador pode entrar em contato com a instituição pelos números (31) 9994-6980 ou 3418- 6219 e agendar a retirada dos itens na própria residência.

Brechó da Casa de Apoio Chico do Vale

Para quem preferir fazer um depóstito em conta, os dados bancários são:

Caixa econômica Federal

Agência: 1532

Conta: 4011 8

Opa 03

CNPJ 23 121 888/0001-16

Casa de Apoio Chico do Vale

