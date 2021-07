A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), a Empresa Mineira de Comunicação (EMC), por meio da Rede Minas, e a TV Diversa, de Juiz de Fora, anunciam nesta sexta-feira (16/7) o início de parceria para expandir, diversificar e interiorizar a programação produzida para a população mineira.



“Essa aliança representa uma grande conquista para Minas, pois permitirá a interiorização dos conteúdos e programações de qualidade produzidas por ambas as instituições como telejornais, documentários e programas culturais, incluindo a divulgação, para diversas regiões, das vocações e potencialidades do estado nas áreas do Turismo e da Cultura”, destaca o secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira.

A EMC e a Secult já desenvolvem o projeto Gerais+Minas, que promove a interiorização das grades de programação da Rede Minas e da Rádio Inconfidência, e irá visitar, até outubro, 251 municípios mineiros para produzir materiais e programas sobre a diversidade do território e do povo de Minas Gerais





A TV Diversa, criada em 2016, é transmitida em 65 cidades mineiras, contemplando a região Central, Sul, Zona da Mata e Campo das Vertentes. No Rio de Janeiro, a TV está em Barra Mansa. Além disso, continua em expansão e está em processo de instalação no Triângulo Mineiro, em Ituiutaba, e na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio. Suas transmissões alcançam, atualmente, mais de 8 milhões de pessoas.



“Temos a proposta de regionalizar o conteúdo de forma educativa, independente e democrática, retratando os ambientes, cenários e pessoas onde estamos presentes. Essa parceria com a Secult e a EMC, com a Rede Minas, é uma via de mão dupla que vai enriquecer as programações, refletindo o que Minas tem de melhor”, diz Giovanio Aguiar, diretor-geral da TV Diversa.



Neste trabalho conjunto haverá também colaboração na produção de conteúdo jornalístico, e alguns programas da Rede Minas já estão com exibição garantida pela TV Diversa como o Jornal Minas, o Coletânea, Brasil das Gerais, Agenda, e Meio de Campo.



(*) Com informações da Agência Minas

