A partir desta quinta-feira (20), o programa BH em Férias retorna aos parques municipais da capital.

Segundo a Prefeitura, o programa acontecerá em sete parques para proporcionar às crianças e à comunidade, durante as férias escolares, lazer, convívio com a natureza e recreação.

Para acesso aos parques, com exceção do Orlando de Carvalho Silveira, é necessária a imunização contra a febre amarela. Caso o visitante não tenha o comprovante, deverá preencher uma declaração de que já se encontra imunizado, no mínimo, há 10 dias.

A PBH alerta que menores de nove meses, por não poderem ser imunizados contra a doença, não podem acessar os parques. O uso de máscara é obrigatório durante toda a permanência do visitante.

Confira a programação do BH em Férias, com atividades das 9h às 16h, até 30 de janeiro:

20 e 21/01 (quinta e sexta)

Parque Ecológico Renato Azeredo

Avenida José Cleto, s/n, Palmares (Nordeste)

Parque Nossa Senhora da Piedade

Rua Rubens de Souza Pimentel, 750, Aarão Reis (Norte)

22 e 23/01 (sábado e domingo)

Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo (Parque Ecológico da Pampulha)

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 6.061 (Pampulha) – entrada pela portaria do Marco Zero

Parque Ecológico Roberto Burle Marx

Avenida Ximango, 809, Flávio Marques Lisboa (Barreiro)

27 e 28/01 (quinta e sexta)

Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva

Rua dos Agrônomos, 285, Alípio de Melo (Noroeste)

Parque das Mangabeiras

Avenida José do Patrocínio, 580, Mangabeiras (Centro-Sul)

29 e 30/01 (sábado e domingo)

Parque Orlando de Carvalho Silveira

Rua Juruá, 860, Silveira (Nordeste)

Parque das Mangabeiras

Avenida José do Patrocínio Pontes, 580, Mangabeiras (Centro-Sul)

Leia também: