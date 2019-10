Um pastor de 32 anos, preso por importunação sexual contra crianças e adolescentes em Santa Bárbara do Turgúrio, na Zona da Mata, já ficou dois anos preso por estupro por Rio. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (24) pela Polícia Civil, que abriu um inquérito para investigar o caso, ocorrido na quarta-feira (23).

Duas meninas, de 9 e 11 anos, e uma adolescente, de 14, denunciaram o pastor. Elas afirmam, segundo a Polícia Militar, que o homem as agarrou enquanto elas estavam a caminho da escola. A adolescente disse ainda que o suspeito havia dito que "ficaria" com ela.

A Polícia Civil informou que o homem vive na cidade há cerca de dois meses e era mentor de uma igreja evangélica. Ele havia ficado dois anos e oito meses preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro, por um estupro que havia cometido, mas estava solto desde agosto do ano passado.

Suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Barbacena, na região Central do Estado Suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Barbacena, na região Central do Estado

De acordo com a PM as mães das menores informaram que as meninas chegaram na escola, na quarta-feira (23), dizendo que um homem com sotaque estranho tinha as abraçado à força na rua e passado a mão nas nádegas delas. Os policiais chegaram até ao pastor com as características repassadas pelas meninas.

Ao ser preso, o homem confessou que abraçou as meninas, mas negou ter tocado as nádegas dela. Mesmo assim, segundo a Polícia Civil, ele foi autuado por importunação e pode responder por estupro de vulnerável. O Conselho Tutelar da cidade acompanha o caso.

