A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pretende contratar 182 estagiários em junho. São 66 vagas para nível médio e 116 para o superior. Entre os cursos requisitados estão Administração, Gestão em RH, Gestão Pública, Biblioteconomia, Arquivologia e Ciência da Computação.

Os interessados devem morar preferencialmente na capital mineira e ser frequentes em instituições de ensino. O programa de estágio tem validade de dois anos.

Quem quiser participar do processo seletivo deve fazer o cadastro no Banco de Estágios 2021 . A convocação para entrevistas acontece por ordem de inscrição e perfil da demanda. Os selecionados atuarão em um dos órgãos públicos municipais da administração direta.

Em 2020 foram admitidos 987 estagiários, sendo 295 de nível médio e 692 de nível superior

A bolsa para nível médio é R$ 420 (4 horas diárias) e para o superior, R$ 614 (4 horas diárias), R$ 833,35 (5 horas) e R$ 1 mil (6 horas). Outros benefícios são recesso de 30 dias a cada ano estagiado e auxílio-transporte.

Processo de seleção

As inscrições no Banco de Estágios 2021 podem ser feitas ao longo do ano por estudantes a partir de 16 anos do ensino fundamental na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA), níveis médio, técnico ou superior, de qualquer área ou período. O cadastro só será efetivado após o preenchimento completo da ficha e o fornecimento, pelo sistema, do número de inscrição na prefeitura, que é enviado para o endereço de e-mail informado pelo candidato.

Estudantes inscritos em algum programa social têm prioridade no recrutamento. Para aqueles com algum tipo de deficiência comprovada e que forem contratados, é assegurada a participação no estágio até a conclusão do curso. Além disso, em cumprimento à legislação, 10% do total de vagas atualmente disponíveis são reservadas para esse público.

(*) Especial para o Hoje em Dia

