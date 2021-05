A prefeitura de Belo Horizonte publicou edital para selecionar Organização da Sociedade Civil (OSC) para a realização de cursos, oficinas e encontros para a formação em Agricultura Urbana, Agroecologia e Construção Social de Mercados.

Os cursos, oficinas e encontros são voltados para pessoas atendidos nos programas de Política de Segurança Alimentar Nutricional nas áreas de produção e abastecimento de alimentos. Podem participar do edital, as OSCs devem ofertar ao todo 465 vagas e um total de 388 horas/aula de formação. Os cursos terão temas como: agroecologia, agricultura urbana, agricultura familiar, educação popular agroecológica, manejo agroecológico, planejamento e realização de oficinas/aulas, plano de ação comunitário; cooperativismo e associativismo, construção social de mercados, economia popular solidária, formas de organização social.

O contrato entre a PBH e as OCSs previstos pelo edital terão duração de dois anos. O investimento feito pelo Executivo municipal será de aproximadamente R$ 200 mil. Consultas com pedidos de esclarecimentos referente ao edital podem ser formalizadas até 1º de junho, enviados à Comissão de Seleção, via internet, para o e-mail comissaodeselecao.smasac@pbh.gov.br. Os envelopes contendo a proposta técnica podem ser entregues até 2 de julho. A proposta, juntamente com toda a documentação para a avaliação e classificação poderão ser enviadas para o e-mail, ou serem apresentadas em envelope lacrado na Gerência de Gestão de Parcerias - GGPAR situada na avenida Afonso Pena, nº 342 – 5º andar, Centro, a ser protocolado de segunda a sexta-feira no horário de 09h às 16h.