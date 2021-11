A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou nesta quinta (25) que 55% das quase 260 mil famílias elegíveis para receber o Auxílio Belo Horizonte já concluíram o processo de solicitação do benefício na primeira semana de consultas.

Até o momento, 143.075 famílias acessaram o site da PBH e confirmaram os dados para recebimento do benefício já no mês de dezembro. A data limite, conforme a Prefeitura, é até 15 de fevereiro de 2022.

O levantamento aponta que das 152 mil famílias em situação de risco social inscritas no CadÚnico, com renda de até meio salário mínimo, 53% já fizeram a solicitação do benefício. Esse grupo tem direito ao subsídio de R$ 600 – seis parcelas mensais de R$ 100.

A PBH afirma ainda que entre as 72 mil famílias em situação de extrema pobreza (renda de até R$ 89), 40 mil (55%) já se cadastraram. Entre as famílias que vivem na pobreza (renda de até R$ 178), equivalente a 16 mil na cidade, 61% ou 10 mil concluíram o processo. Esses dois grupos receberão benefício benefícios extras de R$ 1,2 mil e R$ 600.

Das famílias com estudantes matriculados na rede municipal de educação, 96.838, ou 62,78% das 154.257 elegíveis solicitaram o subsídio de R$100 para dezembro como complementação da alimentação escolar.

Já entre as famílias com estudantes e que têm direito a acumular outro benefício devido à situação de renda, a taxa de solicitação foi maior: 80,52% fizeram a solicitação, ou seja, 35.056 das 43.535 elegíveis.

A PBH lembra que o cadastro deve ser feito até 30 de novembro para garantir o recebimento do benefício no mês de dezembro.

Auxílio Belo Horizonte

Criado para combater os efeitos sociais e econômicos da pandemia da Covid-19, o Auxílio Belo Horizonte será pago às famílias com renda de até meio salário mínimo, que estejam inscritas ou tenham feito o requerimento de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal até 30 de junho deste ano.

A previsão de orçamento para o benefício é de R$ 239,5 milhões, sendo R$ 160 milhões de verba da PBH e o restante disponibilizado pela Câmara Municipal.

Veja quem pode receber o Auxílio Belo Horizonte:

Mulheres sob medida protetiva imposta judicialmente em razão de violência doméstica ou pessoas sob medida protetiva de natureza diversa cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (Smasac)

Pessoas com deficiência (PCDs) ou doença rara atendidas pelo Programa Superar e cadastradas na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel)

Ambulantes em veículos automotores licenciados pela Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU)

Ambulantes em veículos de tração humana licenciados pela SMPU

Pessoas com deficiência (PCDs) ou doença rara licenciadas pela SMPU para exercerem atividade comercial em logradouro

Participantes da Operação Urbana Simplificada - Plano de Inclusão Produtiva do Hipercentro - licenciados pela SMPU

Lavadores de carro licenciados pela SMPU

Engraxates licenciados pela SMPU

Expositores de feiras licenciados pela SMPU e pela Smasac

Empreendedores de grupos de economia solidária cadastrados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE)

Carroceiros cadastrados na Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans)

Autorizatários e trabalhadores do serviço de transporte escolar cadastrados na BHTrans

Agricultores urbanos cadastrados na Smasac

Povos e comunidades tradicionais cadastrados pela Smasac

Trabalhadores informais que atuam nos bastidores e palcos, artistas e coletivos da cultura popular cadastrados na Secretaria Municipal de Cultura (SMC)

Catadores de materiais recicláveis cooperados, conforme cadastro da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU)

Catadores de materiais recicláveis avulsos, conforme cadastro da Associação Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (Ancat) - previamente remetido para a Smasac

Pessoas atendidas pelos Programas de Bolsa Moradia e de Locação Social e pelas equipes da política de habitação, conforme cadastro da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel)

Pessoas em situação de rua cadastradas pela Smasac ou programa equivalente

Leia também:

Auxílio mineiro de R$ 600 terá pagamento extraordinário no dia 30; veja quem pode receber

BH suspende cobrança do IPTU de 2020 até março de 2022; entenda