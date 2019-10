Três policiais militares ficaram feridos após a viatura em que eles estavam capotar em uma batida na BR-040, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu no início da madrugada desta sexta-feira (4) perto do Ceasa após a viatura perseguir um veículo que seguia em alta velocidade pela contramão da rodovia.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou quando os policiais que iam no sentido Sete Lagoas viram o carro modelo Palio na contramão e os outros veículos tendo que desviar dele. Os militares iniciaram uma perseguição ao carro também na contramão e ligaram o giroflex e a sirene para alertar os outros veículos sobre a necessidade de desvio. No entanto, por estarem em uma via de trânsito rápido, os veículos tinham dificuldade em frear e um deles acabou batendo na viatura, o que causou o capotamento.

Os três policiais sofreram ferimentos e um deles chegou a ser encaminhado pela aeronave da PM ao Hospital de Pronto Socorro João XXIII após sofrer uma fratura no fêmur. O segundo foi levado ao Hospital Vera Cruz com um corte na cabeça e foi submetido a uma tomografia para verificar a gravidade do ferimento. O terceiro sofreu escoriações e contusões nas pernas e em um dos braços, e foi atendido em um hospital da região.

Entre os ocupantes do veículo que bateu na viatura, o motorista foi socorrido pela unidade de socorro da Via 040, concessionária que administra a rodovia, e encaminhado ao João XXIII. Os quatro passageiros foram levados a outro hospital.

Prisão

O motorista do Palio, após o acidente, continuou sendo acompanhado por testemunhas, que relatavam pelo 190 a localização do carro.

Uma equipe do Tático Móvel encontrou o veículo em uma rua em Contagem e, segundo testemunhas, o motorista deixou o carro e se escondeu debaixo de outro veículo. O homem, cuja identidade não foi revelada pela PM, foi encontrado e encaminhado para atendimento médico no Hospital Municipal de Contagem devido a escoriações sofridas durante a tentativa de se esconder. O motorista apresentava sinais de embriaguez e foi preso. A ocorrência foi finalizada no Detran.