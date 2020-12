A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (11) a Operação Entre Amigos, para combater desvio de recursos na área da saúde. Os desvios ocorreram no Hospital de Campanha e na Unidade de Pronto-Atendimento da cidade de Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, durante o período da pandemia.

Segundo as investigações, o esquema envolvia uma Organização Social (OS) responsável pela gestão das duas unidades. A PF não informou o nome, mas disse que a OS investigada é de Belo Horizonte. Um dos contratos investigados ultrapassa R$ 100 milhões.

A operação cumpriu 26 mandados de busca e apreensão, realizou 50 afastamentos de sigilo fiscal e bancário, um afastamento de função pública, quatro afastamentos do exercício de atividade econômica, além de sequestro ou arresto e indisponibilidade de bens no valor de mais de R$ 2 milhões de nove pessoas jurídicas investigadas no inquérito.

Foram cumpridos 26 mandados em oito municípios de Minas Gerais

Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades mineiras de Divinópolis, Belo Horizonte, Oliveira, Betim, Contagem, Mateus Leme, Lagoa Santa e São Joaquim de Bicas por 112 policiais federais e 10 auditores da Controladoria Geral da União (CGU).

A investigação, realizada com apoio da CGU, teve início após recebimento de denúncia sobre suposto sobrepreço na locação de ambulâncias para a citada unidade de Pronto-Atendimento.

O valor total do contrato investigado, com vigência de 60 meses, somado aos dois termos aditivos, é de mais de R$ 103 milhões. Os recursos são provenientes de fontes municipais, estaduais e de repasses do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

“As análises realizadas pela CGU identificaram fortes indícios de desvio de recursos em contratações realizadas pela OS: favorecimento de empresas; ausência de divulgação de editais; sobrepreço em aquisições etc. Ainda foi observado que a entidade teria sido favorecida pela Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis em seu processo de qualificação como Organização Social”, disse a PF.

Todos os investigados responderão pelos crimes de fraude em licitação, desvio de recursos públicos e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 19 anos de prisão, se forem condenados.

