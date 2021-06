Moradores de um prédio no bairro Carlos Prates, na região Noroeste de Belo Horizonte, tomaram um susto no final da noite deste sábado (5). Por volta das 23h, parte do revestimento da fachada do edifício se soltou, causando um forte barulho e pânico.

Parte do revestimento da fachada que se soltou

Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as placas de revestimento de um dos lados do sétimo andar se descolaram e caíram em uma área que dá acesso a uma das garagens do prédio.

Bombeiros foram chamados para vistoriar o prédio

Ainda de acordo com os militares, a queda não comprometeu a estrutura do edifício, mas a área foi isolada por haver risco de mais placas de revestimento caírem. Os moradores não precisaram deixar os apartamentos, mas foram orientados a acionar o seguro da edificação.

Por sorte, ninguém ficou ferido. Agentes da Defesa Civil também foram chamados para vistoriar o edifício. O Hoje em Dia entrou em contato com o órgão, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.

(*) Especial para o Hoje em Dia

