Um cabo da Polícia Militar de aproximadamente 40 anos morreu no início da tarde deste domingo (27) após um acidente no bairro Horto, região Leste de Belo Horizonte.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o policial militar trafegava pela Avenida José Cândido da Silveira quando perdeu o controle do veículo e bateu de frente em um poste. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegou a ser acionada para socorrer a vítima, mas o homem morreu ainda no local do acidente.

A vítima, cujo nome não foi divulgado, era lotada no 13º Batalhão de Polícia Militar, no bairro Planalto, em Belo Horizonte. Ainda não é possível determinar as causas do acidente. A perícia da Polícia Civil estava no local até o meio da tarde, para a realização da perícia.