A Polícia Militar de Minas Gerais deteve na tarde deste domingo (17) nos arredores do Mineirão um cambista de 73 anos que vendia ingressos para o clássico entre Atlético e América.

Com o senhor, que de acordo com os militares envolvidos na ação já tinha passagem por cambismo, foram apreendidos 24 ingressos do jogo, três carteiras de identidade, incluindo a do próprio cambista e duas cópias que seriam de patentes do suspeito, e mais R$ 1780 em dinheiro.

Ainda de acordo com os militares o cambista, que vendia ingressos por valor acima do estabelecido pelo mandante do clássico, o Atlético, será encaminhado para o posto policial do estádio, onde serão tomadas as medidas legais.