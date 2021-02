Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) no bairro Jardim América, região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com a corporação, o suspeito de 42 anos foi detido de posse de uma pistola PT 765, após uma denúncia anônima feita por moradores de que o homem estava praticando furtos na região do Nova Suíça. No entanto, em depoimento aos militares, o preso disse que estava vigiando a ex-esposa com a intenção de matá-la.

Em posse do suspeito, a PM apreendeu além da pistola, mais dois carregadores e munições que estavam escondidas na cintura dele, além de uma motocicleta que o homem usava quando foi abordado pela polícia. Após ser levado para a delegacia, a polícia descobriu que a ex-mulher do homem preso já havia sido vítima de violência e que a Justiça já havia emitido uma medida protetiva contra o homem preso.