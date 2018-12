Dois homens foram presos na madrugada deste sábado (22) suspeitos de tentativa de assalto a um bar no bairro São Salvador, na região Noroeste de Belo Horizonte. Um terceiro homem envolvido no crime conseguiu fugir. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime foi por volta das 2h.

As pessoas que estavam no local teriam lutado com os criminosos, o que fez com os criminosos abortassem o plano. A PM foi acionada e fez buscas na região, mas sem sucesso.

Pela manhã, com novas informações, os policiais chegaram a dois homens que estavam no bairro Oitis, em Contagem, na Região Metropolitana de BH. As vítimas da tentiva de assalto reconheceram os detidos.

Ambos foram presos. Com eles, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, cinco munições intactas do mesmo calibre, uma garrucha calibre 22, uma réplica de pistola semiautomática, dois aparelhos celulares, dois relógios, uma câmara fotográfica e R$ 578 em dinheiro.