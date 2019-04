A Polícia Civil de Minas Gerais atualizou a lista de vítimas identificadas em Brumadinho e a relação reúne, agora, 231 nomes (confira abaixo). A tragédia que assolou a cidade na região metropolitana de Belo Horizonte em janeiro deste ano ainda tem 46 vítimas consideradas desaparecidas.

As buscas comandadas pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais chegam, nesta quinta-feira (18), ao 84º dia. Nesta fase, atuam 137 militares mineiros e outros quatro de outros estados. Eles estão divididos em 24 frentes de trabalho e contam com 56 máquinas pesadas e um drone para auxiliar nas ações.

O foco do trabalho nesta quinta-feira é dar seguimento a algumas ações iniciadas na quarta-feira, como as buscas na área interna da pêra e retirada de rejeitos em uma baia de manutenção. Os outros focos das equipes são buscas na área de uma casa e a construção da estrada para retirada de rejeito do chifre esquerdo do remanso 3.

Confira a lista atualizada:

1. ADAIL DOS SANTOS JUNIOR

2. ADAIR CUSTODIO RODRIGUES

3. ADEMARIO BISPO

4. ADILSON SATURNINO DE SOUZA

5. ADNILSON SILVA NASCIMENTO

6. ADRIANO AGUIAR LAMOUNIER

7. ADRIANO CALDEIRA DO AMARAL

8. ADRIANO GONÇALVES DOS ANJOS

9. ADRIANO JUNIO BRAGA

10 .ADRIANO RIBEIRO DA SILVA

11. ADRIANO WAGNER DA CRUZ DE OLIVEIRA

12. ALAÉRCIO LUCIO FERREIRA

13. ALANO REIS TEIXEIRA

14. ALEX MARIO MORAES BISPO

15. ALEX RAFAEL PIEDADE

16. ALEXIS ADRIANO DA SILVA

17. ALEXIS CESAR JESUS COSTA

18. ALISSON MARTINS DE SOUZA

19. ALISSON PESSOA DAMASCENO

20. AMANDA DE ARAUJO SILVA

21. AMARINA DE LOURDES FERREIRA

22. AMAURI GERALDO DA CRUZ

23. ANAILDE SOUZA PEREIRA

24. ANDERSON LUIZ DA SILVA

25. ANDRE LUIZ ALMEIDA SANTOS

26. ANDREA FERREIRA LIMA

27. ANGELICA APARECIDA AVILA

28. ANGELO GABRIEL DA SILVA LEMOS

29. ANIZIO COELHO DOS SANTOS

30. ANTONIO FERNANDES RIBAS

31. ARMANDO DA SILVA ROGGI GRISSI

32. BRUNA LELIS DE CAMPOS

33. BRUNO EDUARDO GOMES

34. CAMILA APARECIDA DA FONSECA SILVA

35. CAMILA SANTOS DE FARIA

36. CAMILA TALIBERTI RIBEIRO DA SILVA

37. CAMILO DE LELIS DO AMARAL

38. CARLA BORGES PEREIRA

39. CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA

40. CARLOS EDUARDO DE SOUZA

41. CARLOS EDUARDO FARIA

42. CARLOS ROBERTO DA SILVA

43. CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA

44. CARLOS ROBERTO DEUSDEDIT

45. CASSIA REGINA SANTOS SOUZA

46. CASSIO CRUZ SILVA PEREIRA

47. CLAUDIO JOSE DIAS REZENDE

48. CLAUDIO LEANDRO RODRIGUES MARTINS

49. CLAUDIO MARCIO DOS SANTOS

50. CLAUDIO PEREIRA SILVA

51. CLEIDSON APARECIDO MOREIRA

52. CLEITON LUIZ MOREIRA SILVA

53. CLEOSANE COELHO MASCARENHAS

54. CRISTIANO BRAZ DIAS

55. CRISTIANO VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA

56. CRISTINA PAULA DA CRUZ ARAUJO

57. DAIANA CAROLINE SILVA SANTOS

58. DANIEL GUIMARÃES ALMEIDA ABDALLA

59. DANIEL MUNIZ VELOSO

60. DAVID MARLON GOMES SANTANA

61. DAVYSON CHRISTHIAN NEVES

62. DENILSON RODRIGUES

63. DENNIS AUGUSTO DA SILVA

64. DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA

65. DIOMAR CUSTÓDIA DOS SANTOS SILVA

66. DIRCE DIAS BARBOSA

67. DJENER PAULO LAS-CASAS MELO

68. DUANE MOREIRA DE SOUZA

69. EDENI DO NASCIMENTO

70. EDGAR CARVALHO SANTOS

71. EDIMAR DA CONCEIÇAO DE MELO SALES

72. EDIONIO JOSE DOS REIS

73. EDIRLEY ANTONIO CAMPOS

74. EDNILSON DOS SANTOS CRUZ

75. EDSON RODRIGUES DOS SANTOS

76. EDYMAYRA SAMARA RODRIGUES COELHO

77. EGILSON PEREIRA DE ALMEIDA

78. ELIANDRO BATISTA DE PASSOS

79. ELIANE DE OLIVEIRA MELO

80. ELIANE NUNES PASSOS

81. ELIVELTOM MENDES SANTOS

82. ELIZEU CARANJO DE FREITAS

83. ERIDIO DIAS

84. EUDES JOSE DE SOUZA CARDOSO

85. EVA MARIA DE MATOS

86. EVERTON GUILHERME FERREIRA GOMES

87. EVERTON LOPES FERREIRA

88. FABRICIO HENRIQUES DA SILVA

89. FABRICIO LUCIO FARIA

90. FAULLER DOUGLAS DA SILVA MIRANDA

91. FELIPE JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA

92. FERNANDA BATISTA DO NASCIMENTO

93. FERNANDA CRISTHIANE DA SILVA

94. FERNANDA DAMIAN DE ALMEIDA

95. FLAVIANO FIALHO

96. FRANCIS ERICK SOARES SILVA

97. FRANCIS MARQUES DA SILVA

98. GEORGE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

99. GILMAR JOSE DA SILVA

100. GIOVANI PAULO DA COSTA

101. GISELE MOREIRA DA CUNHA

102. GISLENE CONCEIÇÃO AMARAL

103. GLAYSON LEANDRO DA SILVA

104. GUSTAVO ANDRIE XAVIER

105. GUSTAVO SOUSA JUNIOR

106. HEITOR PRATES MAXIMO DA CUNHA

107. HELBERT VILHENA SANTOS

108. HERMINIO RIBEIRO LIMA FILHO

109. HERNANE JUNIOR MORAIS ELIAS

110. HUGO MAXS BARBOSA

111. ICARO DOUGLAS ALVES

112. IZABELA BARROSO CAMARA PINTO

113. JANICE HELENA DO NASCIMENTO

114. JHOBERT DONADONNE GONÇALVES MENDES

115. JOAO PAULO DE ALMEIDA BORGES

116. JOAO PAULO PIZZANI VALADARES MATTAR

117. JOICIANE DE FATIMA DOS SANTOS

118. JONATAS LIMA NASCIMENTO

119. JONIS ANDRÉ NUNES

120. JORGE LUIZ FERREIRA

121. JOSE CARLOS DOMENEGUETE

122. JOSIANE DE SOUZA SANTOS

123. JOSUÉ OLIVEIRA DA SILVA

124. JULIANA ESTEVES DA CRUZ AGUIAR

125. JULIANA PARREIRAS LOPES

126. JULIO CESAR TEIXEIRA SANTIAGO

127. JUSSARA FERREIRA DOS PASSOS SILVA

128. KATIA APARECIDA DA SILVA

129. KATIA GISELE MENDES

130. LAYS GABRIELLE DE SOUZA SOARES

131. LEANDRO ANTONIO SILVA

132. LEANDRO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

133. LENILDA CAVALCANTE ANDRADE

134. LENILDA MARTINS CARDOSO DINIZ

135. LEONARDO ALVES DINIZ

136. LEONARDO DA SILVA GODOY

137. LEONARDO PIRES DE SOUZA

138. LETÍCIA MARA ANIZIO DE ALMEIDA

139. LETICIA ROSA FERREIRA ARRUDAS

140. LEVI GONÇALVES DA SILVA

141. LOURIVAL DIAS DA ROCHA

142. LUCIANA FERREIRA ALVES

143. LUCIO RODRIGUES MENDANHA

144. LUIS PAULO CAETANO

145. LUIZ CORDEIRO PEREIRA

146. LUIZ DE OLIVEIRA SILVA

147. LUIZ TALIBERTI RIBEIRO DA SILVA

148. MARCELLE PORTO CANGUSSU

149. MARCELO ALVES DE OLIVEIRA

150. MARCIANO DE ARAUJO SEVERINO

151. MARCIEL DE OLIVEIRA ARANTES

152. MARCILEIA DA SILVA PRADO

153. MARCIO COELHO BARBOSA MASCARENHAS

154. MARCIO FLAVIO DA SILVA

155. MARCIO FLAVIO DA SILVEIRA FILHO

156. MARCIO PAULO BARBOSA PENA MASCARENHAS

157. MARCO AURELIO SANTOS BARCELOS

158. MARCUS TADEU VENTURA DO CARMO

159. MARLON RODRIGUES GONÇALVES

160. MARTINHO RIBAS

161. MAURICIO LAURO DE LEMOS

162. MIRAMAR ANTONIO SOBRINHO

163. MOISES MOREIRA DE SALES

164. NATALIA FERNANDA DA SILVA ANDRADE

165. NINRODE DE BRITO NASCIMENTO

166. NOE SANCAO RODRIGUES

167. OLAVO HENRIQUE COELHO

168. PAMELA PRATES DA CUNHA

169. PAULO GEOVANE DOS SANTOS

170. PAULO NATANAEL DE OLIVEIRA

171. PEDRO BERNARDINO DE SENA

172. PETERSON FIRMINO NUNES RIBEIRO

173. PRISCILA ELEN SILVA

174. RAFAEL MATEUS DE OLIVEIRA

175. RAMON JUNIOR PINTO

176. RANGEL DO CARMO JANUÁRIO

177. REGINALDO DA SILVA

178. REINALDO FERNANDES GUIMARÃES

179. REINALDO GONÇALVES

180. REINALDO SIMAO DE OLIVEIRA

181. RENATO RODRIGUES DA SILVA

182. RENATO RODRIGUES MAIA

183. RENATO VIEIRA CALDEIRA

184. RENILDO APARECIDO DO NASCIMENTO

185. RICARDO EDUARDO DA SILVA

186. RICARDO HENRIQUE VEPPO LARA

187. ROBSON MAXIMO GONÇALVES

188. RODNEY SANDER PAULINO OLIVEIRA

189. RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA

190. RODRIGO MONTEIRO COSTA

191. ROLISTON TEDS PEREIRA

192. RONNIE VON OLAIR DA COSTA

193. ROSARIA DIAS DA CUNHA

194. ROSELIA ALVES RODRIGUES SILVA

195. ROSIANE SALES SOUZA FERREIRA

196. ROSILENE OZORIO PIZZANI MATTAR

197. RUBERLAN ANTONIO SOBRINHO

198. SAMARA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

199. SAMUEL DA SILVA BARBOSA

200. SANDRO ANDRADE GONÇALVES

201. SEBASTIÃO DIVINO SANTANA

202. SERGIO CARLOS RODRIGUES

203. SIRLEI DE BRITO RIBEIRO

204. SUELI DE FÁTIMA MARCOS

205. THIAGO LEANDRO VALENTIM

206. THIAGO MATEUS COSTA

207. TIAGO AUGUSTO FAVARINI

208. TIAGO BARBOSA DA SILVA

209. TIAGO COUTINHO DO CARMO

210. VALDECI DE SOUSA MEDEIROS

211. VINICIUS HENRIQUE LEITE FERREIRA

212. WAGNER VALMIR MIRANDA

213. WALACI JUNHIOR CANDIDO DA SILVA

214. WALISSON EDUARDO PAIXÃO

215. WANDERSON CARLOS PEREIRA

216. WANDERSON DE OLIVEIRA VALERIANO

217. WANDERSON PAULO DA SILVA

218. WANDERSON SOARES MOTA

219. WARLEY GOMES MARQUES

220. WARLEY LOPES MOREIRA

221. WEBERTH FERREIRA SABINO

222. WELLINGTON ALVARENGA BENIGNO

223. WELLINGTON CAMPOS RODRIGUES

224. WENDERSON FERREIRA PASSOS

225. WESLEI ANTONIO BELO

226. WESLEY ANTONIO DAS CHAGAS

227. WESLEY EDUARDO DE ASSIS

228. WILLIAN JORGE FELIZARDO ALVES

229. WILSON JOSE DA SILVA

230. WIRYSLAN VINICIUS ANDRADE DE SOUZA

231. ZILBER LAGE DE OLIVEIRA