Uma mulher de 39 anos, suspeita de envenenar cinco pessoas de uma mesma família, foi presa na noite desta sexta (24) em uma ação conjunta das polícias Civil e Militar. A prisão aconteceu em Jaíba, na região Norte do Estado. Segundo as investigações, a suspeita não aceitava o fim do casamento com o ex-companheiro e o novo relacionamento do homem e, por isso, decidiu matar o casal.

Segundo a Polícia, a mulher enviou por um taxista uma caixa que continha bombons e taças aos noivos. “Os noivos e familiares consumiram os bombons e deram pedaços para o cachorro da casa. O animal caiu ao chão se debatendo e, logo em seguida, morreu. Imediatamente, todos sentiram um mal-estar também”, conta o delegado Marconi Vieira, responsável pelas investigações.

A suspeita foi presa em casa, após a Justiça emitir um mandado de prisão preventiva, e foi levada para o sistema prisional. Já as vítimas permanecem internadas no Hospital Municipal de Jaíba, em estado estável e sem risco de morte.

Leia Mais:

Padrasto é preso suspeito de torturar crianças em Bonfinópolis de Minas