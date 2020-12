A Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de tráfico de drogas em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Juntos com os detidos, a PM encontrou duas armas importadas de uso restrito.

Segundo a Polícia, os suspeitos foram abordados durante uma operação policial no km 464 do Anel Rodoviário, ainda em Belo Horizonte. A dupla trafegava em um carro que fazia transporte por aplicativo. Durante a revista, a PM encontrou junto aos suspeitos um total de 48 buchas de skunk.

Após prestarem depoimento, os suspeitos indicaram à polícia um pasto aonde os militares encontraram as duas armas de uso restrito: uma pistola Bersa.45, de fabricação argentina, e uma Canik 9mm – de origem turca. Além disso, a PM ainda apreendeu dois celulares e cartuchos intactos de calibre 45.