A Polícia Militar está a procura de um homem de 43 anos, suspeito de assassinar a tiros o namorado da ex-companheira na noite desta sexta-feira (24). O crime, que aconteceu no mirante Topo do Mundo, em Brumadinho, na Grande BH, foi acompanhado pela filha do casal, de 18 anos, que assistiu ao crime dentro do carro do pai. Após o crime pai e filha fugiram do local.

Segundo a PM, o suspeito cercou o carro aonde estavam a ex-companheira e o atual namorado. Logo em seguida, o homem arrancou a mulher do veículo. O namorado dela saiu do veículo para tentar defendê-la, mas foi atingido por dois tiros efetuados pelo suspeito. A vítima ainda foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Biocor, mas morreu a caminho da unidade médica.

Câmeras de um circuito de imagens de segurança de um restaurante que funciona no local serão usados pela Delegacia da Polícia Civil de Brumadinho nas investigações. Uma das linhas adotadas pela polícia é que a motivação do crime esteja ligada ao fato de o suspeito não aceitar o fim do relacionamento com ex-companheira, com o qual mantinha uma relação de união estável.

Leia Mais:

Minas inicia distribuição de 633 mil doses de vacina contra a Covid; veja quais municípios recebem

Estado libera R$ 36 mi para escolas do polo regional Triângulo