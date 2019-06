A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de duas toneladas de maconha por volta das 21h da sexta-feira (31). A substância estava escondida em uma carreta que alegava transportar farelos, no km 122 da BR 267, em Juiz de Fora, cidade da Zona da Mata mineira.

Durante a fiscalização de rotina, o condutor aparentemente nervoso levantou suspeitas. Os agentes, então, solicitaram que ele se deslocasse até a Unidade Operacional da PRF, no km 766 da BR 040.

No local, o motorista desembarcou e fugiu pela mata às margens da rodovia. Foi quando os policiais descobriram os 2.200 kg de maconha, escondidos embaixo dos farelos, na carroceria. O veículo, com placa de Foz do Iguaçu, no Paraná, foi apreendido junto com a droga e conduzidos para a Delegacia de Juiz de Fora.

Embora a Polícia Militar tenha colaborado com equipe de canil para a localização do suspeito, ele ainda não foi encontrado, apenas identificado.