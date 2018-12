Uma operação da Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais, cumpre mandados de busca e apreensão e prisão preventiva por tráfico de drogas em cinco cidades mineiras nesta terça-feira (18). Batizada de "Minério Branco", a ação mira uma organização criminosa que atua em Itabirito e cidades do entorno, na região Central do Estado.

Os mandados estão sendo cumpridos, além de Itabirito, nas cidades de Ouro Branco, Barão de Cocais, João Monlevade, todas na região Central, e Belo Horizonte.

Foram presos suspeitos por portar drogas variadas e dois laboratórios clandestinos foram descobertos em propriedades rurais. Neles, os agentes encontraram grande quantidade de insumos químicos em pó de cor branca – incluindo dipirona, polvilho e bicarbonato de sódio –; vasilhames de éter e acetona; liquidificadores industriais; balança de precisão; embalagens plásticas; fitas adesivas; equipamentos para medição de PH; valores em dinheiro; e armas de fogo em situação irregular.

As investigações apontam para a atuação da quadrilha no mesmo formato de um serviço de delivery, no qual os compradores pediam as drogas e os traficantes entregavam em locais combinados, além da venda em locais que costumavam frequentar.

Os suspeitos podem ser indiciados por prática dos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa, cujas penas máximas podem chegar a 15 e 10 anos de reclusão respectivamente.

