O alvo exato dos criminosos não foi informado pela polícia. As investigações apontam para um plano de ataque a uma agência bancária ou a uma empresa de transporte de valores. Em qualquer caso, porém, uma pessoa infiltrada estaria encarregada de passar ao bando informações sobre o local do roubo.



“Essas quadrilhas são muito organizadas e geralmente contam com um informante da cidade para oferecer estrutura mínima para elas praticarem o crime. Imaginamos que há uma pessoa envolvida”, diz o tenente-coronel da PM Rodolfo César Morotti Fernandes.



Carreta



Em Muzambinho, a 140 km de Varginha, a polícia apreendeu uma carreta com fundo falso que poderia ser usada na fuga. No suposto esconderijo havia colchonetes e garrafas de água.



Reforça a suspeita o fato de que em parte do veículo havia uma carga de calcário. O material poderia servir de camuflagem. Os policiais acreditam que a quadrilha seria transportada no caminhão após abandonar os veículos.



Letalidade



Questionado sobre a letalidade da operação, o tenente-coronel da PM, Rodolfo César Morotti Fernandes, disse que os criminosos foram resgatados com vida, mas morreram durante o socorro.



“Quando iniciamos a abordagem fomos recebidos a tiros e precisamos reagir. Foi prestado socorro aos bandidos com as viaturas, mas como utilizamos armas de grande poder de fogo, os ferimentos são de grande impacto”.



