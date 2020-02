Em solidariedade às famílias que foram prejudicadas pelas fortes chuvas que assolaram Viçosa, no interior do estado, a prefeitura da cidade anunciou o cancelamento do pré-Carnaval que ocorreria nos dias 14,15 e 16 de fevereiro.

O evento aconteceria no Espaço Aberto de Eventos da Universidade Federal de Viçosa e contaria com a presença de grandes nomes da música brasileira, como Lucas Lucco e Alexandre Peixe.

No comunicado, a prefeitura ainda informou que está direcionando todos os seus esforços para atender as ocorrências e ajudar as famílias em situação de risco.

